¿Eleazar Gómez va por Kike Mayagoitia en La Granja VIP? La intrigante teoría de Manola Díez

Manola Díez no se quedó callada y le confió a Jawy Méndez que tiene un presentimiento intrigante previo a la Asamblea de este Miércoles que, se espera, esté llena de tensiones e intercambios de reproches... ¡la actriz piensa que Eleazar Gómez cambió su juego y ahora se irá contra Kike Mayagoitia!

¿Por qué Manola Díez piensa que Kike Mayagoitia va por nominar a Eleazar Gómez en La Granja VIP?

En una charla que Manola Díez sostuvo con Jawy Méndez en el patio de La Granja VIP, la actriz sorprendió al especular con la posibilidad de que esta semana salga otro hombre de la competencia... ¿pero por qué pensó en Kike Mayagoitia como una de las posibles víctimas de las estrategias de sus compañeros?

A decir de Manola, ella presiente que Eleazar Gómez planea nominar a Kike Mayagoitia a pesar de que ya había expresado que le daría su voto en contra a alguien más: "Eleazar es el único que trae a Kike entre ceja y oreja... pero entre 2 no suman nada", consideró Jawy Méndez.

"Yo siento que la estrategia de hoy es como para un hombre (…) pero él (Eleazar) es bien cambiante, la vez pasada Kike me atacó bien duro y yo me dejo llevar por lo que me hicieron", confió Manola.

Todo apunta a que Eleazar Gómez logró "salvarse" de la nominación por primera vez luego de 4 semanas de competencia y esto le dio cierta tranquilidad para mover mejor sus piezas, ¡no te pierdas la Gala de este Miércoles ya que la Asamblea estará al rojo vivo! La cita es a las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: