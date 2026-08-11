Exclusiva: familia de Octavio Ocaña exige más de 17 millones de pesos a los policías implicados en la muerte del actor
La familia de Octavio Ocaña solicitó 17 millones 300 mil pesos por reparación de daños y 15 años de prisión para uno de los policías implicados en la muerte del actor.
En exclusiva para Ventaneando, el abogado de la familia de Octavio Ocaña revela que sus clientes solicitaron 17 millones 300 mil pesos por reparación de daños y 15 años de prisión para uno de los policías implicados en la muerte del actor, quien enfrenta cargos por “homicidio doloso”. Esta cifra corresponde a lo que Octavio habría generado durante su vida laboral.