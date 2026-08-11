Antrax se sincera y dice que ya no aguanta una “humillada nacional más” en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Antrax se tomó un momento a solas en la terraza del Mundo de MasterChef 24/7. El cocinero se sinceró con lo que ha vivido en los últimos días en la competencia culinaria, sobre todo luego de que este lunes se llevó el Pin Negro, un castigo que nadie quiere recibir. “Ya no aguantó una humillada nacional más”, dijo el concursante.