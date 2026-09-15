¿Alex Fernández se irá a vivir a España? ¡Esto dice sobre la propuesta que recibió!

Gracias a su descomunal éxito en España, Alex Fernández ha recibido la propuesta de mudarse a Europa por un año; pero ¿sería capaz de abandonar México? El artista tiene una contundente respuesta: “A México no lo dejo”. No obstante, su madre, América Guinart, lo insta a hacer lo contrario: “El público español es maravilloso”; señaló. Por su lado, Valentina Fernández nos comparte detalles de su nuevo lanzamiento musical, mientras que América revela que ella también incursionará pronto en la industria.