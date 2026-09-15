Venga La Alegría | Programa 15 de septiembre 2026 Parte 1 | ¡Programa especial Viva México!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de septiembre 2026, parte 1: ¡Celebramos las fiestas patrias con un programa lleno de música mexicana, trajes típicos y mucho más! Gala Montes revela que le fue infiel a su ex con Emiliano Aguilar, quien le responde con un mensaje contundente; Jorge D’Alessio reacciona a los elogios de su madre hacia Danna por Mentiras All Stars y aprendimos a hacer fresas en nogada.

También, todo lo que debes de las fiestas patrias: hora del grito en el zócalo, horarios de transporte público, calles cerradas y más; todo explicado Con Peras y Manzanas.

Además, la esquina que bautizaron en California en nombre de Los Ángeles Azules, números musicales a cargo de Martín Quezada y Centro Cultural Ecuestre Domecq; la entrevista al elenco de El Club del Pie Izquierdo, lo que reveló Eduardo Yáñez sobre su infancia, una pasarela de vestidos mexicanos estilizados y La Coreañera rompió el silencio tras su salida de La Granja VIP. ¡Venga La Alegría!