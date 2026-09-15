¿Por qué ninguno de los integrantes de la Dinastía Fernández es parte del “Tributo al Rey con Banda, Vol. 2”? Vicente Fernández Jr. responde

Este 15 de septiembre lanzaron el “Tributo al Rey con Banda, Vol. 2”, que cuenta con colaboraciones de Joan Sebastián, Banda MS y más, pero, ¿por qué ningún miembro de la Dinastía Fernández forma parte? Vicente Fernández Jr. responde y asegura que la colaboración con Joan Sebastián no es IA. Doña Cuquita también estuvo presente en la presentación. Aquí los detalles.