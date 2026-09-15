“Es un logro inmenso”; Mariana Garza reconoce el parteaguas del caso de Luis de Llano y Sasha Sokol

Mariana Garza reacciona al reciente arresto del productor Luis de Llano y reconoce el parteaguas que representa el caso de Sasha Sokol: “Es un logro inmenso”; señaló. La ex-Timbiriche también se pronunció sobre el triunfo de Paulina Rubio por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, y revela que aún no sabe quién le dará vida en la próxima bioserie de Timbiriche.