Exclusiva: Alex Fernández se sincera sobre su estado de salud en Ventaneando; ¿repondrá el show que canceló?
En Ventaneando nos enlazamos en exclusiva con Alex Fernández, quien se sincera sobre su estado de salud actual tras cancelar su más reciente show en Culiacán, Sinaloa.
En Ventaneando nos comunicamos en vivo con Alex Fernández, quien nos cuenta sobre su más reciente cancelación en Culiacán, Sinaloa, debido a un percance de salud. Según compartió, el músico tuvo que acudir a urgencias tras presentar un cuadro de influenza y salmonella; pero ¿repondrá la fecha afectada? Así respondió.