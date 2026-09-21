¡Se echa para atrás! Imelda Garza se desdice de las acusaciones que hizo contra José Manuel Figueroa; “lamento mucho todo lo que pasó”

Hace un par de meses, se filtraron unos audios en los que Imelda Garza acusa a José Manuel Figueroa de presunto abuso a su hermano, José Julián. Tras ello, el cantante no dudó en emprender un proceso legal contra la actriz, mismo en el que se desdijo de dichas acusaciones. “Lamento mucho todo lo que pasó”; asegura la artista, quien también sigue adelante con la denuncia por la herencia del hijo de Maribel Guardia.