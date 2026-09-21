Ventaneando | Programa completo 21 de septiembre de 2026

Exclusivas, noticias de último momento y más. Mira el programa completo de Ventaneando hoy, lunes 21 de septiembre, y no te pierdas las últimas noticias del espectáculo y la farándula mexicana. Tenemos información sobre Imelda Garza y José Manuel Figueroa, el estado de salud de Alex Fernández, la polémica entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona y mucho más. ¡Dale play!