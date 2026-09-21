Exclusiva: José Manuel Figueroa se pronuncia sobre los presuntos temas inéditos de José Julián

José Manuel Figueroa asegura no estar al tanto de los temas que su hermano, Julián Figueroa, le habría ofrecido a Alex Fernández días antes de fallecer. No obstante, reveló que sería interesante indagar en ellos: “Me llegó a presumir varias pinceladas. Ojalá haya terminado las canciones”, señaló. Sobre si le gustaría hablar con Maribel Guardia para que le concediera el permiso de cantar dichos temas, así respondió.