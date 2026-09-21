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Exclusiva: José Manuel Figueroa se pronuncia sobre los presuntos temas inéditos de José Julián

José Manuel Figueroa asegura desconocer los temas que su hermano, Julián Figueroa, le habría ofrecido a Alex Fernández días antes de fallecer.

José Manuel Figueroa asegura no estar al tanto de los temas que su hermano, Julián Figueroa, le habría ofrecido a Alex Fernández días antes de fallecer. No obstante, reveló que sería interesante indagar en ellos: “Me llegó a presumir varias pinceladas. Ojalá haya terminado las canciones, señaló. Sobre si le gustaría hablar con Maribel Guardia para que le concediera el permiso de cantar dichos temas, así respondió.

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