¡Así no era! Kevyn Bicolor se BAÑA durante el juego del Capataz y empapa al resto de sus compañeros

Durante esta tarde se llevaron a cabo los juegos para conocer a los finalistas para la Prueba del Capataz. Uno de los desafíos consistía en llenar una cubeta con agua para luego pasarla con un palo hacia el otro lado de la madera. Luego, los granjeros debían derribar el agua sobre un tobogán y correr hacia el otro lado para volver a llenar la cubeta y depositar el agua en otro balde. Kevyn Contreras “Bicolor” dejó de lado la dinámica y utilizó el balde para bañar a sus propios compañeros.