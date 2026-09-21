“Es muy ególatra”; ¡Siguen los dimes y diretes entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal!
¡La polémica entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal no cesa! El actor responde a la cantante luego de que ésta criticara el carácter de su hija, Melenie.
Arturo Carmona sale en defensa de su hija Melenie, luego de que Alicia Villarreal criticara su carácter. “Es muy ególatra”; señaló el actor tras ser cuestionado por las cámaras de Ventaneando, pero ¿está dispuesto a reconciliarse con ella por el bien de su futuro nieto? Esto es lo que dijo…