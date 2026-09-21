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Amanditita reacciona a la polémica de Aleks Syntek y alerta sobre la importancia de la salud mental

Amandititita se suma a la lista de artistas que reaccionan a la reciente polémica de Aleks Syntek y lanza un importante mensaje sobre la salud mental.

Amandititita se suma a la lista de artistas que reaccionan a la más reciente polémica de Aleks Syntek y alerta sobre la importancia de la salud mental: “No se vale diagnosticar si uno no es un especialista en salud mental, pero sí creo que hay que cuidarnos del odio. En esta vida hay lugar para todos los géneros; expresó.

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