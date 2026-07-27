Flor asegura que Antrax quiere vengarse de ella tras sus diferencias en MasterChef 24/7 (VIDEO)

El fin de “Las guapas de barrio” en MasterChef 24/7 ya es inminente y uno de los primeros en renunciar al grupo fue Antrax, quien no pudo disimular su decepción cuando Flor favoreció a Carmen en la prueba por equipos. Y a pesar de que tenían un acuerdo de no afectarse entre ellos, el cocinero ya le habría dicho a su compañera que tienen una deuda pendiente y estaría esperando el momento indicado para desquitarse.