“Todo se hizo muy mal desde el inicio”; Yoseline Hoffman se sincera sobre su tiempo en prisión y presenta su nuevo libro

Yoseline Hoffman, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como YosStop, se hace presente en los foros de Ventaneando para hablar sobre su tiempo en prisión, donde pasó cerca de cinco meses, así como las consecuencias que el suceso ha tenido en su vida y el lanzamiento de su nuevo libro: “Cancelada, Encarcelada”. Aquí la entrevista completa.