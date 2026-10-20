“No puede acercarse a ella”; Michelle Vieth logra medidas de protección contra Héctor Soberón

Michelle Vieth solicitó medidas de protección en contra de su expareja, Héctor Soberón, a 22 años de su videoescándalo. Según explica su defensa, el abogado David Jáuregui, el actor habría vuelto a hablar sobre su relación con la actriz ante los medios de comunicación, además de desacreditar su edad; pues aseguró que cuando ambos comenzaron a salir, la actriz ya tenía 18 años. No obstante, ella afirma lo contrario.