“No hay que lucrar con el dolor ajeno”; Rodrigo Vidal condena la serie de Timbiriche
Rodrigo Vidal, quien fue pareja de Thalía, se lanza contra la serie no autorizada sobre Timbiriche y pide no lucrar con el dolor ajeno.
Rodrigo Vidal, quien mantuvo una relación sentimental con Thalía, condena el lanzamiento de la nueva serie biográfica de Timbiriche y pide no lucrar con el dolor ajeno de Sasha Sokol y Luis de Llano. El artista también reveló que su expareja, Thalía, le llegó a compartir lo especial que fue su relación con Alfredo Díaz Ordaz, quien era casi 20 años mayor que ella.