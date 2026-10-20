“No hay que lucrar con el dolor ajeno”; Rodrigo Vidal condena la serie de Timbiriche

Rodrigo Vidal, quien mantuvo una relación sentimental con Thalía, condena el lanzamiento de la nueva serie biográfica de Timbiriche y pide no lucrar con el dolor ajeno de Sasha Sokol y Luis de Llano. El artista también reveló que su expareja, Thalía, le llegó a compartir lo especial que fue su relación con Alfredo Díaz Ordaz, quien era casi 20 años mayor que ella.