Alicia Villarreal asegura que los derechos de Grupo Límite ya le pertenecen

Alicia Villarreal anunció su nuevo sencillo al lado de Lila Downs en honor a Paquita la del Barrio y no dudó en hablar de su vida personal.

Este último año ha sido muy complicado para Alicia Villarreal, debido a que enfrentó doble proceso legal, su divorcio y una demanda en contra de Cruz Martínez por violencia de género. Así es como la cantante de regional mexicano ha sido apoyada por sus hijos.

