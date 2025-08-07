Alicia Villarreal asegura que los derechos de Grupo Límite ya le pertenecen
Alicia Villarreal anunció su nuevo sencillo al lado de Lila Downs en honor a Paquita la del Barrio y no dudó en hablar de su vida personal.
Este último año ha sido muy complicado para Alicia Villarreal, debido a que enfrentó doble proceso legal, su divorcio y una demanda en contra de Cruz Martínez por violencia de género. Así es como la cantante de regional mexicano ha sido apoyada por sus hijos.
