¡Lleva seis años sobria! Amandititita revela en exclusiva cómo ha llevado el alcoholismo

Amandititita rompe el silencio y habla, en exclusiva, del alcoholismo tras revelar en redes sociales que ha cumplido seis años sobria. Aquí todos los detalles.

Amandititita rompe el silencio y habla, en exclusiva, del alcoholismo tras revelar en redes sociales que ha cumplido seis años sobria. Además, contó otros temas de salud mental que ha padecido y cómo ha logrado superar el alcoholismo.

