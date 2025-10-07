¡Lleva seis años sobria! Amandititita revela en exclusiva cómo ha llevado el alcoholismo
TV Azteca
Amandititita rompe el silencio y habla, en exclusiva, del alcoholismo tras revelar en redes sociales que ha cumplido seis años sobria. Además, contó otros temas de salud mental que ha padecido y cómo ha logrado superar el alcoholismo.
