Andrea Legarreta envió su pésame a Aislinn Derbez y se pronunció sobre el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón
Andrea Legarreta se solidarizó con Aislinn Derbez por la pérdida de su madre, Gabriela Michel; además, se pronunció sobre el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón.
TV Azteca
Andrea Legarreta se solidarizó con Aislinn Derbez por la pérdida de su madre, Gabriela Michel; además, se pronunció sobre el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón y compartió cómo vivió su proceso de separación con Erik Rubín.
Galerías y Notas Azteca UNO