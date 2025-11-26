inklusion logo Sitio accesible
Andrea Legarreta envió su pésame a Aislinn Derbez y se pronunció sobre el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón

Andrea Legarreta se solidarizó con Aislinn Derbez por la pérdida de su madre, Gabriela Michel; además, se pronunció sobre el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón y compartió cómo vivió su proceso de separación con Erik Rubín.

