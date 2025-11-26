¡IMPRESIONANTE! Rapera transforma cordón umbilical de su hijo en prestigiosa joya

A través de redes sociales una cuenta especializada en encapsulación de placenta reveló el proceso realizado al cordón umbilical del parto de la rapera Cardi B, esto con el fin de materializar un recuerdo sobre la maternidad de la cantante.

¿En qué consiste el encapsular un cordón umbilical?

El proceso tiene como fin convertir en una joya el cordón y que de esta manera se preserve de forma permanente en una hermosa figura.

Los pasos son pocos, primero se inicia una deshidratación del cordón, posteriormente se le da la forma deseada, el material utilizado normalmente es la resina epóxica, mismo que endurece la figura y finalmente se cubre con el material deseado, usualmente son metales como el oro.

En el caso de Cardi B, al cordón se le dió forma de corazón y se bañó en oro. El proceso estuvo a cargo de Juliane Marie Corona, experta en el tema.Este hecho que combinó significados, emociones y lujo ha sido blanco de críticas ya que algunos usuarios lo consideraron disgustante mientras que para otros no lo fue.

¿Qué otras artistas han encapsulado el cordón umbilical de su parto?

Figuras públicas como Megan Fox, Vanessa Hudgens, Chrissy Teigen y Jenna Dewan han elaborado el mismo proceso al dar a luz a sus hijos.

Este proceso se ha hecho popular con el tiempo, algunas personas lo consideran ostentoso y como una forma de negocio. Sin embargo, detrás de ello hay un significado de permanencia y perdurabilidad respecto a los procesos de la maternidad, por eso artistas como Cardi B han optado por formas en corazón, lo que simboliza el amor a los hijos.

Se revelan fotos inéditas del cuarto hijo de Cardi B

En su cuenta de instagram la rapera mostró tiernas fotos en donde se le ve cargando a su bebé, mismo que porta un mameluco de Los Patriotas, haciendo referencia al padre del pequeño, Stefon Diggs, jugador que pertenece al importante equipo de fútbol americano de la NFL.

En un espacio donde se observa un elefante enorme de peluche y una silla de caballo la artista dejó ver de forma tierna a su hijo. Por otro lado, también compartió una imagen junto al deportista en la cama de hospital donde se muestra a ambos amorosos y felices por la llegada de su nuevo bebé.

Sin duda la rapera es un ícono en la industria musical, sus letras y colaboraciones con artistas como Selena Gomez, Bruno Mars, Justin Bieber, Tyla, entre otros, la han posicionado en un importante lugar a través de los años haciendo que cada acto que lleva a cabo tenga todos los reflectores puestos sobre ella, como lo fue en esta ocasión.

