Esta mujer es bautizada como Lady Toalla al salir a ver un auto incendiarse: VIDEO

Un video bastante particular comienza a ganar visualizaciones en las redes sociales. Y es que uno de los asuntos que la gente en ocasiones no pretende fingir es el de su adicción al chisme. Incluso de eso se burla quien grabó el momento que ya viralizó a Lady Toalla. Esta mujer no escondió sus intenciones de estar atenta a lo que ocurría afuera de su casa, inclusive el estar prácticamente en paños menores.

¡¿Tercera en discordia?! Lesslie Polinesia rompe el silencio sobre la supuesta carta y Bryan Skabeche TV Azteca [VIDEO] Luego de que se filtrara una carta en redes sociales donde se ventilaría una ‘relación secreta’ entre Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche, la influencer rompe el silencio y enfrenta el escándalo.

Te puede interesar - ¿Por qué el Popeye ruso es tendencia en redes sociales?

Te puede interesar - Esta influencer termina con la cara desfigurada por una mala cirugía estética.

¿Qué se ve en el video que viralizó a Lady Toalla?

De una manera más que natural, esta mujer se encontraba afuera de su casa buscando el chisme del momento. En una gran avenida en El Salvador, ocurrió un percance con lo que se puede identificar como un camión, el cual se estaba incendiando. Ante eso, los cuerpos de bomberos acudieron para atender el percance. Incluso la zona fue acordonada por las autoridades.

Sin embargo, en uno de los hogares que quedó dentro de la zona acordonada, aunque a varios metros de distancia donde estaba el camión en llamas, se percibe la figura de una mujer bastante particular. Esta persona no tuvo en consideración el estar solamente con una toalla cubriendo su cuerpo, pues salió a ver lo que ocurría, esto mientras también lavaba sus dientes.

En ese sentido, quien estaba grabando lo sucedido con el percance, enfocó a la mujer, que ni se inmutó al ver la cámara que la evidenciaba al estar al pendiente del chisme de novedad. Por ello, las personas no dudaron en dejar sus respectivos comentarios de tan curioso video.

¿Qué dijeron las redes sociales sobre Lady Toalla?

Esta mujer simplemente fue causa de los siempre ingeniosos comentarios de las personas que hablaban de cómo la adicción al chisme siempre sale a relucir en algunas personas. Y es que Lady Toalla salió sin ningún tipo de pudor a ver lo que sucedía, pero no contaba con que (aunque no todos lo dicen) otro chismoso estaba grabando lo sucedido con el percance vial en las calles del país centroamericano.