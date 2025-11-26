¿Vuelve Shakira con Antonio de la Rúa? El viaje “secreto” que desató rumores de reconciliación en Uruguay

La cantante colombiana Shakira y su expareja, el abogado argentino Antonio de la Rúa, estarían disfrutando de unas vacaciones familiares en Uruguay, según reportes recientes. La noticia ha generado especulaciones sobre una posible reconciliación, a 15 años de haber terminado su relación sentimental.

Encuentro en Punta del Este, Uruguay

De acuerdo con la periodista Adri Toval, ambos fueron vistos compartiendo tiempo al aire libre junto a sus hijos: Milan y Sasha, fruto de la relación de Shakira con Gerard Piqué, y Zulú y Mael, hijos de Antonio con la modelo colombiana Daniela Ramos.

Toval aseguró en su cuenta de Instagram que, según “fuentes cercanas” a la artista, todos se hospedan en la finca La Colorada, propiedad de De la Rúa en Punta del Este, Uruguay, antes de que la cantante retome los conciertos de su gira. La periodista aclaró que “no existe un vínculo sentimental”, pero que la convivencia se da por respeto y por el cariño que los niños comparten: “Se consideran familia, y a los niños les encanta pasar tiempo juntos”.

El vínculo actual entre Shakira y De la Rúa

Shakira, madre de Sasha (9) y Milan (12), se separó de Gerard Piqué en junio de 2022. Por su parte, Antonio de la Rúa es padre de Zulú (13) y Mael (10), tras su relación con Daniela Ramos, de la que se separó en 2018.

En septiembre, portales estadounidenses informaron que De la Rúa había declarado tener una “amistad muy bonita” con Shakira. Según esas versiones, ambos “limaron asperezas hace tres años” y actualmente el abogado formaría parte del equipo que la barranquillera reunió para su tour mundial. Incluso se mencionó que Antonio habría sido un apoyo clave durante la mediática separación de Shakira con Piqué: “Se convirtió en su hombro para llorar”.

¿Por qué terminaron Shakira y Antonio de la Rúa?

La relación entre Shakira y Antonio comenzó en Buenos Aires, cuando la cantante promocionaba su álbum “¿Dónde están los ladrones?”. Durante su década juntos, él inspiró varios de sus éxitos, como “Días de enero”.

En 2010, tras 10 años de relación, Shakira anunció la separación con un comunicado: “Vemos esta separación como temporal y como un tiempo de crecimiento individual mientras continuamos siendo compañeros en nuestros negocios y vidas profesionales”. Sin embargo, meses antes ya había conocido a Gerard Piqué, con quien inició una relación poco después.

En 2012, De la Rúa demandó a Shakira alegando una compensación económica por los años de relación y llegó a intentar congelar una cuenta bancaria en Suiza de la cantante. La demanda no prosperó.