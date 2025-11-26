Muere influencer de bromas tras enfrentarse a policías a balazos

La tragedia vuelve a acaparar el mundo de los creadores de contenido. Se reporta que este influencer tuvo un trágico final al enfrentarse con policías tras un cruce que tuvieron en una avenida. Se indica que el joven con más de 541 mil seguidores fue el causante del altercado… o al menos eso dijo la parte oficial.

¿Por qué este influencer murió por heridas de bala?

El creador de contenido recién fallecido llevaba el nombre artístico de Cearense do Grau y tenía 18 años. Su origen es brasileño y se dedicaba a realizar comedia bajo distintos enfoques y además hacía acrobacias a máxima velocidad con su motocicleta. Ante eso, parece que eso último fue lo que generó el conflicto con las autoridades.

Según indican los medios locales, Ruan Carlos da Silva Morais se trasladaba en su motocicleta pero transgrediendo los límites de velocidad. Ante eso, unos policías intervinieron para pedirle que se detuviera por infringir la ley. Sin embargo, el joven se negó y comenzó una persecución.

En un momento determinado del conflicto, el joven sacó un arma de fuego y disparó a los policías, por lo que estos respondieron de la misma forma. Pero el influencer terminó cayendo en una porción del camino donde se encontraban. El joven estaba con su novia y a pesar de que los médicos de emergencia llegaron al lugar… se indicó que Cearense do Grau murió por las heridas generadas por las balas.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la muerte del influencer?

Sin lugar a dudas hay serias dudas de lo ocurrido, pues lo reportado es gracias a la información oficial de las autoridades. Eso quiere decir que no hay manera de replicar la información, por lo que muchos de los seguidores del joven brasileño piden esclarecer el caso. Ante eso, no no se sabe qué pasó con su novia, pues estaba con él y vivió toda esta persecución final. Sin embargo, las redes ya llenaron de mensajes de luto el perfil de esta estrella digital local.