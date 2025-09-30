¡Heredaron el talento de José José! Anel Noreña confirma las aptitudes musicales de sus nietos
Durante el reciente homenaje a José José, Anel Noreña reveló que sus nietos heredaron su talento musical y habló de su actual estado de salud. Aquí los detalles.
TV Azteca
En el homenaje a José José en el Parque de la China, Anel Noreña contó que los nietos de José José heredaron el talento de ‘El Príncipe de la Canción’. Además, contó que ya está tomando medidas dado que su estado de salud se vio comprometido recientemente.
