"¡No es fácil estar allá adentro!”, Aracely Arámbula apoya a Manola Díez y Lis Vega en La Granja VIP

Aunque tuvieron un añejo conflicto derivado de unas fotografías de sus hijos, Aracely Arámbula desea que Manola Díez gane en La Granja VIP. ¿Se reconciliaron?

Aunque tuvieron un añejo conflicto derivado de unas fotografías de sus hijos, Aracely Arámbula desea que Manola Díez gane en La Granja VIP. Además, también envió sus mejores deseos hacia Lis Vega, quien fuera su compañera en Perfume de Gardenia.

