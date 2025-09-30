¡Con el ‘Jesús en la boca’! Aracely Arámbula acudió a Perfume de Gardenia pese a tener un hijo enfermo
Aracely Arámbula reveló que acudió a Perfume de Gardenia a pesar de que uno de sus hijos cayó enfermo. ¡Ojo a la ‘inocente intervención’ de Pablo Montero!
TV Azteca
A pesar de que uno de sus hijos cayó enfermo, Aracely Arámbula se presentó en Perfume de Gardenia para dar función en Pachuca y Cuernavaca. Así contó los detalles con una ‘inocente intervención’ de Pablo Montero.
Galerías y Notas Azteca UNO