Así reaccionó Arlette Pacheco al divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón

TV Azteca

Arlette Pacheco, quien unió su vida a Raúl Vale cuando éste se separó de Angélica María, enfrentó cuestionamientos sobre el divorcio de Otto Padrón y Angélica Vale, quien recientemente contó cómo vivió la separación de sus padre. Aquí los detalles.

