Así fue el lujoso baby shower de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona

Tras dar a conocer que está a la espera de su primer hijo, Melenie Carmona celebró su baby shower en un lujoso hotel en Monterrey, Nuevo León. Las cámaras de Ventaneando se dieron cita en el lugar y esto fue lo que captamos… A juzgar por las imágenes, todo parece indicar que la joven será madre de una pequeña niña, a quien llamaría “Loreta”. ¡Aquí los detalles!