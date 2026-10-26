Exclusiva: Ramón Ayala Jr. se entrega a las autoridades tras denuncias de ex-empleados; la abogada de las víctimas rompe el silencio: “Hay pruebas”

Ramón Ayala Jr. está en el ojo del huracán tras enfrentar acusaciones de agresión, hostigamiento y maltrato laboral. El cantante se entregó a las autoridades en Texas, Estados Unidos, luego de que un juez autorizara una orden de arresto en su contra. No obstante, el artista abandonó el Centro de Detención tras pagar una fianza de 2,000 dólares. En Ventaneando, hablamos en exclusiva con Crystal del Toro, abogada de las víctimas, quien nos explica a detalle la situación legal en curso. Por su lado, la defensa de la familia Ayala ha optado por permanecer en silencio.