Venga La Alegría | Programa 29 de octubre 2026 Parte 2 | Las dudas que respondieron los especialistas médicos, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de octubre 2026, parte 2: Todas las dudas que respondieron los médicos especialistas en dermatología, gastroenterología, alergología, diabetes, nefrología y neurología, en Consulta a la Mano; las fuertes declaraciones de Emilio Levy sobre Ana Bárbara y la presentación de Lobos.

También el reporte de la Ciudad Destrampada desde San Bernabé Ocotepec y Cumbia Pedregal y Percy nos pusieron a cantar. Además, jugamos El Reto, Sin Palabras, La Productora Dijo y Desconectados. ¡Venga La Alegría!