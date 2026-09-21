Exclusiva: Motel conquista el Estadio Corregidora con tremendo show en vivo

Motel se apodera del Estadio Corregidora tras protagonizar el show de medio tiempo durante el duelo entre el Querétaro vs. León este fin de semana. La banda ofreció una impresionante presentación de su nuevo sencillo “¿Y todo Para Qué?”, un cover de la banda Intocable. Billy y Rodrigo también reaccionaron a la reciente polémica de su colega, Aleks Syntek. Aquí sus declaraciones.