Exclusiva: Así se vivió la presentación del nuevo álbum de David Bisbal, “Eternos”
David Bisbal presenta su nuevo álbum, “Eternos”, con un exclusivo showcase en Madrid, España. Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes. Aquí los detalles.
David Bisbal está de estreno. El cantante español lanza su más reciente álbum: “Eternos”, con el que rinde tributo al pop romántico de los 60, 70 y 80. Entre los artistas reconocidos en este nuevo material discográfico se encuentran Juan Gabriel, Armando Manzanero, Camilo Sesto, entre otros. Así se vivió la exclusiva presentación en Madrid, España.