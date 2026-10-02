Exclusiva: Así se vivió la presentación del nuevo álbum de David Bisbal, “Eternos”

David Bisbal está de estreno. El cantante español lanza su más reciente álbum: “Eternos”, con el que rinde tributo al pop romántico de los 60, 70 y 80. Entre los artistas reconocidos en este nuevo material discográfico se encuentran Juan Gabriel, Armando Manzanero, Camilo Sesto, entre otros. Así se vivió la exclusiva presentación en Madrid, España.