Fernando Lozada no quiere decir adiós: se despide de sus borreguitos entre lágrimas

Fernando Lozada protagonizó un momento lleno de nostalgia en La Granja VIP al acercarse a despedirse de sus queridos borreguitos: Guayaba, Diablo y Chivis. Mientras convivía con ellos, el granjero reconoció que los iba a extrañar muchísimo y dejó ver lo difícil que sería alejarse de los animales con los que compartió tantos momentos dentro de la competencia. Sin embargo, Fernando también fue contundente al decir que todavía no se quería ir de la granja. Entre caricias y palabras de cariño, el también modelo aprovechó para disfrutar unos últimos momentos con sus consentidos, dejando claro que, aunque extrañaría muchas cosas, aún tenía ganas de continuar viviendo la experiencia.