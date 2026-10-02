AL MOMENTO: Imelda Garza Tuñón solicita medidas de protección contra Maribel Guardia; “¡No voy a descansar nunca!”

La mañana de este viernes, 2 de octubre, Imelda Garza Tuñón se hizo presente en los Juzgados del Reclusorio Norte, junto a su equipo legal, para solicitar medidas de protección contra Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón. Las autoridades aprobaron su solicitud, por lo que Maribel, Marco y el abogado Beceiro tienen prohibido hablar sobre su situación legal ante medios de comunicación; pero ¿Imelda podrá seguir compartiendo actualizaciones? ¡Esto dicen sus abogados! Por su parte, la viuda de Julián Figueroa aseguró estar “emocionalmente muy mal”.