¡¿Vivió un infierno?! Audios revelan que Aleks Syntek habría sufrido abuso en su infancia

Tras filtrarse que le ha sido infiel a su esposa Karen Coronado, de quien ahora estaría separado, Aleks Syntek estaría viviendo un ‘infierno’ y se dice traicionado por los integrantes de ‘Monalisa’. Así lo dejó claro en audios que llegaron a la redacción de Ventaneando. Entre otras cosas, en el material advierte que tomará medidas legales por difamación y extorsión; además, en dichos audios, el músico aseguró haber sufrido abuso de niño y ser diagnosticado con síndrome de asperger.