Yo soy Betty, la fea se viste de luto tras inesperada muerte

Una de las actrices más reconocidas de la famosa novela Yo Soy Betty, la fea anunció en sus redes sociales la pérdida de una persona muy importante. Esto lo comunicó a través de su cuenta de Instagram, lo cual atrajo la atención de medios y seguidores. La famosa en cuestión es Luces Velásquez y con el mensaje mencionado dijo adiós a Jorge Eduardo Botero Bernal.

Luces Velásquez fue la famosa que compartió la pérdida de este hombre, lo cual causó bastante conmoción, pues no se sabía bien de quién se trataba. Sin embargo, quienes conocieron al señor Jorge Eduardo, compartieron la pena con la nacida en Medellín. El mensaje completo de la actriz de 65 años indicaba que este señor era un amigo suyo al cual iba a extrañar.

“Me hará falta “aquele abraço“ vuela alto, la tarea en esta vida la hiciste bien, sembraste amor y alegría, sabías lo que era la solidaridad. Te voy a extrañar”.

Ante eso, pese a que muchos de los usuarios no conocían al recién fallecido, quisieron mostrar su apoyo a la actriz. Algunos de los comentarios simplemente dejaron un adecuado Descanse en Paz o incluso le preguntaban a Luces por el señor Botero Bernal. Sin embargo, la famosa colombiana no comentó más al respecto.

¿Quién es Luces Velásquez, actriz de Yo Soy Betty, la fea?

La celebridad oriunda de Colombia forma parte de las estrellas que dieron a Yo Soy Betty, la fea el impulso total en Latinoamérica como una de las novelas más queridas de todos los tiempos. Y en cuanto a trabajos más recientes, destacó como el personaje que era madre del hombre interpretado por William Levy en Café con Aroma de Mujer.

Y claro que volvió en la continuación de la novela colombiana que ahora produjo Prime Video con una duración de 10 capítulos. Por eso, tuvo un poco de auge su personalidad en semanas recientes.