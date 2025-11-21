"¡Que no nos ataquen... que no haya ningún tipo de violencia!”, Belinda se encuentra con Cazzu y lanza un fuerte discurso en el evento del Hombre del Año
Belinda y Cazzu coincidieron en una gala donde fueron reconocidas por una importante revista; ‘Beli’ lanzó fuertes y claros mensajes contra la violencia.
TV Azteca
Belinda y Cazzu posaron frente a las cámaras en una imagen que quedará inmortalizada tras coincidir en una gala donde fueron reconocidas por una importante revista. Así reaccionaron ante cuestionamientos por Nodal, Inti y Lupillo Rivera. Ya en el evento, ‘Beli’ dio un emotivo discurso lanzando fuertes y claros mensajes hacia la violencia. Esto fue lo que puntualizó.
Galerías y Notas Azteca UNO