Benny Ibarra visita Xochimilco para hacer trabajos de reforestación
Benny Ibarra visitó Xochimilco para participar en un programa de reforestación en la zona de Cuemanco, donde pasó grandes momentos durante su juventud.
Entre otras cosas, reveló por qué no participará en la nueva etapa del 90's Pop Tour.
