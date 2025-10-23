Karely Ruiz protagoniza pelea pero esta vez no fue arriba del ring

Estos días han sido bastane convulsos para Karely Ruiz, pues a pesar de que ya ganó en el ring, atrajo el conflicto debajo dé él. Allí su esposo es el que sigue picado con Valentino. Este influencer insutló a la creadora de contenido. Ante eso, la pareja de la mexicana le dijo que se retractara o llegaría a los golpes. Sin embargo, parece que todo está en orden, contado por el propio personaje sudamericano.

¿Cuánto dinero donó Karely Ruiz?

El pasado fin de semana ocurrió el evento organizado por el streamer Westcol, el cual conjuntó algunas peleas nivel amateur entre creadores de contenido latinoamericanos. Karely enfrentó a la la colombiana Karina García y tras ganar, se indica que recibió alrededor de 240, 000 pesos en moneda nacional. Aunque en un inicio el plan era que el dinero apoyaría a refugios de animales, una noble causa llegó al perfil de la influencer.

Tras lanzar una dinámica donde le haría caso a los comentarios más likeados de sus redes sociales, surgió el video de una señora que publicó a su hijo conectado a un respirador. El perfil llamado Luz y Esperanza pidió dinero para pagar la operación y tratamiento que requería el infante.

Ante lo viral que se volvió este comentario, Ruiz publicó horas después que realizó una transferencia bancaria de 55, 000 pesos para ayudar a esta madre que prácticamente lanzó un grito de auxilio por este medio. Ante eso, las personas aplaudieron en sobre manera el accionar de la joven de 24 años.

¿Karely Ruiz volverá a subirse al ring para boxear?

Sí, los meses de preparación previa al evento realizado en Colombia servirán para el evento que Poncho De Nigris está preparando. Todo indica que el influencer realizará su evento en marzo de 2026. Esto lo anunció indicando que una de las peleas estelares sería la de Marcela Mistral contra Karely Ruiz.

Además, lo dicho en las primeras semanas por el regiomontano es que en su evento habrá boxeo, lucha libre y un poco de música en vivo.