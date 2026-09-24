“No sé ni quién la hizo, ni qué van a contar”; Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se pronuncian sobre la nueva serie de Timbiriche

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se hicieron presentes en la presentación del nuevo proyecto musical de su hijo, Lalo Capetillo. El joven abrió las puertas de su rancho para celebrar su increíble lanzamiento. Al término del evento, las cámaras de Ventaneando hablaron con los ex-Timbiriche, quienes aseguran no estar al tanto de la nueva serie biográfica sobre la agrupación musical: “No sé ni quién la hizo, ni qué van a contar”.