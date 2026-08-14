“Espero no sea nada grave”; Cristian Castro rompe el silencio sobre el oxígeno suplementario que Verónica Castro usó en su graduación
Durante una conferencia de prensa, Cristian Castro asegura haber estado desconcertado tras ver a su madre, Verónica Castro, con oxígeno suplementario durante su graduación.
Cristian Castro revela que se desconcertó al ver a su madre, Verónica Castro, con oxígeno suplementario durante su ceremonia y fiesta de graduación. “Me sacó de onda mi mamá. Me gustaría mucho ver qué sucede. Espero no sea nada grave”; aseguró. El intérprete de “Azul” también desmintió haber tenido un contratiempo durante la entrega de diplomas y comparte que está soltero, pese a haber sido captado con la argentina Karina Barboza. El cantante ofreció una conferencia de prensa junto a su banda de rock, La Esfinge, con motivo a su tercer álbum de estudio.