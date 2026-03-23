Captan a hijos de Ricky Martin en Monterrey acompañando al artista durante su nueva gira
El cantante arribó a Monterrey para presentar su nueva gira “Ricky Martin Live” donde fue captado con la compañía de sus hijos mayores.
Durante este fin de semana Ricky Martin fue captado arribando a Monterrey para presentar su gira “Ricky Martin Live”, lo que llamó la atención fue que al estado fue acompañado por sus hijos mayores, los gemelos: Mateo y Valentino. Los hijos del artistas fueron vistos en El Barrio Antiguo, cenando con parte del personal del staff de su padre.