¿Boxers o tangas? Fabiola Campomanes y La Bea tienen el debate más inesperado de La Granja VIP

Un momento de lo más cotidiano terminó por desatar una conversación divertida y muy honesta entre las granjeras. Durante una charla relajada, mientras desempacaba su maleta, Fabiola Campomanes encontró algo que no esperaba y que de inmediato provocó risas y comentarios entre las presentes. Todo comenzó con una simple prenda de ropa interior… y terminó en un debate sin filtros sobre comodidad, estilo y hasta preferencias personales.

¿Qué encontró Fabiola Campomanes en su maleta?

Fabiola al descubrir entre la ropa en su maleta unas tangas que ella no había empacado, no dudó en emocionarse por la sorpresa de que su hija lo había hecho en su lugar. La Bea, quien se encontraba con ella, fue testigo de su emoción, a lo que Fabiola le reveló que su hija fue quien le colocó esas prendas en la maleta, a sabiendas de que probablemente ella no lo haría.

La reacción de Fabiola fue tanto de sorpresa como de gratitud. Entre bromas y risas explicó que prefiere ese tipo de ropa porque se siente más cómoda con ella, al asegurar que “así no se la anda comiendo”. Con ese toque de humor que la caracteriza, dejó claro que sí las usa y que no le incomodan en lo más mínimo.

¿Qué prefieren las demás granjeras?

La Bea, por su parte, aprovechó la oportunidad para compartir su postura y es que los bóxers son su elección diaria. Según explicó entre carcajadas, los considera más cómodos y, a su manera, también prácticos. Eso no evitó que bromeara con Fabiola sobre su comentario, haciendo reír a todas las presentes, incluyendo a Carolina y Sandra, quienes se unieron a la conversación al escuchar la palabra “tangas” donde ambas aceptaron que también las usan.

Este tipo de momentos han hecho de La Granja VIP una experiencia auténtica, con situaciones inesperadas que revelan la personalidad real de cada participante. Ya sea hablando de animales, tareas de campo o hasta ropa interior, lo que ocurre dentro de la granja sigue generando conversación entre los seguidores del programa.