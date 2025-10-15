Montserrat Oliver anuncia muerte inesperada: "¿Cómo que se murió?”

La conductora protagonizó uno de los momentos más curiosos de los últimos días. Y es que de manera bastante genuina, indicó su total desconocimiento de una situación desfavorable sobre una celebridad que otros tantos artistas despidieron con dolor. Montserrat Oliver no lo sabía y así lo expuso de manera mediática.

"¿Para qué los felicitas si son los que me andan matando?”, Yolanda Andrade arremete contra la revista que publicó que había muerto TV Azteca [VIDEO] Yolanda Andrade rompió el silencio y explicó por qué se enojó con Montserrat Oliver luego de que la conductora felicitara al medio que publicó que Yolanda había fallecido.

¿De qué muerte habló Montserrat Oliver?

Aunque muchos de los internautas tuvieron miedo por un momento al leer muerte y desconocimiento por parte de la conductora, no se trata del tema de salud alrededor de Yolanda Andrade. La situación aquí expuesta es de lo vivido con el fallecimiento de Pepe Soho, quien era un fotógrafo reconocido en el medio mexicano.

A punto de cumplir los 54 años, se anunció vía redes sociales, que el fotógrafo nacido en la Ciudad de México había fallecido. En ese sentido, celebridades como Mariana Seoane, Claudia Lizaldi, Shanik Aspe y Karla Gómez dejaron sus condolencias. Y precisamente ahí fue donde Montserrat comunicó su desconocimiento del caso y la sorpresa total, al indicar esto: "¿Cómo que se murió? ... ¿Cuándo? … ¿Cómo?”.

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade, amiga de Montserrat Oliver?

Es decir, Montserrat se enteró en Instagram que el reconocido artista mexicano había fallecido. Ante eso, los internautas respiraron aliviados (con la pena total que invade al entorno del fotógrafo) porque la situación con Yolanda Andrade regularmente tiene actualizaciones y vive entre rumores y propagación de información no oficial.

Aunque todo ha sido propagado por fuentes secundarias, Yolanda Andrade indicó hace unos meses que probablemente no viva más de cinco años. Y es que según la recopilación de datos, en 2023 fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y más recientemente se indica que padece esclerosis múltiple, lo cual evidentemente ha mermado severamente su estado físico.

Ante esto, gente como Oliver ha estado en constante cuestionamiento de la prensa, sin embargo la decisión de Andrade y su familia fue llevar su proceso médico completamente alejado del entorno mediático.