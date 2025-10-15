Mientras Cazzu brilla en el Auditorio Nacional, Christian Nodal le envía un ‘revés’

Tras una larga espera para su seguidores, Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional donde lució sensuales vestuarios e interpretó sus recientes éxitos. Sin embargo, la oficina de Christian Nodal lanzó un comunicado buscando aclarar los temas de la manutención y los temas de ‘permisos’ de su hija Inti. Aquí los detalles.