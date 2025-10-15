Adiós al árbol de Navidad: esta es la nueva tendencia europea que llega a México

Las fiestas navideñas están más cerca que nunca, ante eso los diversos componentes de estas tradiciones empiezan a provocar en la gente la fiebre de épocas especiales. En ese sentido, el arbolito de Navidad ha tenido una forma de entenderse a lo largo de la historia, sin embargo en Europa se ha adoptado una nueva tendencia. ¿Eso afectará a México? Esto es lo que hacen con los arbolitos en el llamado viejo continente.

¿Cuál es la tendencia de los árboles de Navidad en Europa?

Siempre se ha tenido en la cabeza el típico árbol navideño, el cual se refleja mucho en películas de Hollywood. Este pino grande, frondoso, verde y lleno de esferas y listones. Sin embargo, Europa ha sufrido un cambio en ese sentido. Según los reportes de los diseñadores en dicho lado del mundo, lo de hoy es conseguir árboles de madera.

La energía y viveza que se transmitía con la naturaleza real de esos árboles se está sustituyendo por estructuras mucho más discretas de arbolitos pequeños y de colores cafés. Aunque claramente no se está peleando con los adornos, sí van en contra de lo más tradicional de este elemento típico de las casas que celebran la Navidad.

¿Por qué los árboles de Navidad en Europa ya son de madera?

Esto obedece de manera particular a las tendencias minimalistas, situación que se explica con la intención de simplificar la colocación del típico arbolito. Además, se tiene la intención de no consumir tanto en la compra de múltiples accesorios de un árbol enorme. Y bajo la misma premisa, se encuentra que se espera no contribuir a la tala indebida de los árboles, esto alineando a la idea del cuidado de la naturaleza.

¿Esta tendencia afectará a México en el 2025?

La realidad es que en muchos hogares mexicanos estas ideas también se han propagado y adoptado con la intención de no romperse la cabeza ni gastar de más con este elemento de las fiestas de fin de año. Sin embargo, hay muchas familias que siguen apostando por lo más tradicional. Entonces, ya sea tendencia europea o no, hay más personas que han buscado darle la vuelta a la puesta de su arbolito, pero sin ninguna marcada preferencia.