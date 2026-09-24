“No voy a hablar del tema”; Celina del Villar evade cuestionamientos sobre la detención de Luis de Llano y la próxima serie de Timbiriche

Celina del Villar, esposa de Benny Ibarra, acudió a la presentación del podcast “Talento x2”. Durante una breve reunión con la empresa, la actriz se negó a hablar sobre la reciente detención de Luis de Llano, por desacatar la sentencia en su caso con Sasha Sokol; así como la próxima serie biográfica de Timbiriche: “No voy a hablar del tema”; señaló tajante. Aquí la entrevista completa.