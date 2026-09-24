“No voy a hablar del tema”; Celina del Villar evade cuestionamientos sobre la detención de Luis de Llano y la próxima serie de Timbiriche
Celina del Villar no quiso hablar sobre la detención de Luis de Llano, por desacatar la sentencia en su caso con Sasha Sokol. Tampoco se quiso pronunciar sobre la próxima serie de Timbiriche.
Celina del Villar, esposa de Benny Ibarra, acudió a la presentación del podcast “Talento x2”. Durante una breve reunión con la empresa, la actriz se negó a hablar sobre la reciente detención de Luis de Llano, por desacatar la sentencia en su caso con Sasha Sokol; así como la próxima serie biográfica de Timbiriche: “No voy a hablar del tema”; señaló tajante. Aquí la entrevista completa.