¡Chayanne, el ‘papá' de muchos mexicanos, conquistó el Palacio de los Deportes!
TV Azteca
Con románticas letras y sensuales pasos de baile, Chayanne, también conocido como el ‘papá' de muchos mexicanos, dejó al público del Palacio de los Deportes con la boca abierta. ¡Esto fue lo más destacado de la inolvidable noche que el cantante de 57 años le regaló a sus seguidores!
